Anna Bergmann packt beherzt große Themen an: ob Frauenquoten für Regisseurinnen, Schauspielerinnen und Theaterautorinnen oder mehr Mitspracherechte für Theatermitarbeitende allgemein. Die momentane Führungskrise am Badischen Staatstheater sieht sie als Chance, Theater grundlegend anders zu denken.

Ihr Engagement ist auch geprägt von ihrer Kindheit und Jugend in Stendhal in der damaligen DDR. Anna Bergmann erzählt, dass gerade ihre Mutter ihr immer vermittelt habe, dass Frauen alles könnten und zwar genauso gut wie Männer.

Frühe Prägung durch die Mutter

Nach dem Studium, unter anderem an der Ernst-Busch-Hochschule, und Anfängen als Theaterregisseurin im Jahr 2003 folgten Inszenierungen an vielen großen Bühnen in Deutschland, Österreich und Schweden.

Die erste Spielzeit ausschließlich mit Regisseurinnen

2018 wurde Anna Bergmann Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und macht Nägel mit Köpfen: Sie verpflichtet in ihrer ersten Spielzeit ausschließlich Regisseurinnen, stellt genauso viele Schauspielerinnen wie Schauspieler ein und fördert gezielt Theaterautorinnen.

„Ich habe mir immer gesagt: sollte ich als Frau jemals in eine Leitungsposition kommen, werde ich fundamental etwas ändern.“ Anna Bergmann

Als Schauspieldirektorin teilt sie sich die Arbeit mit zwei weiteren Frauen. Zu lange hatten am Theater autoritäre Männer das Sagen. Bei der Spielplan-Gestaltung sitzen bei ihr außerdem auch Schauspielerinnen und Schauspieler mit am Tisch und in der Schauspielsparte gibt es regelmäßige Ensembletreffen, um Prozesse und Entscheidungen transparent und offen zu halten.

