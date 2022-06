Theater Freiburg zeigt "Schauinsland": Alles andere als Schwarzwald-Kitsch

Bis heute erinnert am Schauinsland bei Freiburg das sogenannte „Engländer-Denkmal“ an eine englische Schülergruppe, die im Jahr 1936 angespornt von ihrem Lehrer in einen gefährlichen Schneesturm geraten. Fünf von ihnen sterben. Am Theater Freiburg hinterfragt das Musiktheater-Kollektiv „Kommando Himmelfahrt“ die Auswirkungen dieser Tragödie in der NS-Propaganda.

Historisches Unglück als Grundlage Die Inszenierung der historischen Begebenheit am Theater Freiburg unter dem Titel „Schauinsland – The Misfortune of the English“ zeigt, dass Männlichkeit, Härte und Durchhaltewillen Mitte der 1930er Jahre Sekundärtugenden waren, die bei den späteren Kriegsgegnern Deutschland und Großbritannien geschätzt und gefördert wurden. An die Stelle einer geradlinigen Erzählung setzt die englische Autorin Pamela Carter die Vielstimmigkeit der Jungen. — Im Bild: Fabian Gerhardt und die Statisterie des Theater Freiburg Pressestelle Paul Leclaire Bild in Detailansicht öffnen Fabian Gerhardt ist in der Rolle des Erzählers. Unterbrochen werden diese fast dokumentarischen Passagen von der Sopranistin Janina Staub. — Im Bild: Fabian Gerhardt mit der Statisterie des Theater Freiburg Pressestelle Paul Leclaire Bild in Detailansicht öffnen Wie ein Diorama hat das Kollektiv die Spielszenen angelegt. Zentral auf der Bühne steht eine Art Guckkasten, in dem vor einem fast idyllischen Berg- und Waldpanorama einzelne Episoden gezeigt werden. — Im Bild: Philharmonisches Orchester Freiburg mit Fabian Gerhard Pressestelle Paul Leclaire Bild in Detailansicht öffnen Immer wieder grätschen Text und Inszenierung dazwischen, wenn es zu sehr nach Abenteuerroman zu klingen droht. — Im Bild: Janina Staub Pressestelle Paul Leclaire Bild in Detailansicht öffnen „Schauinsland – The Misfortune of the English“ dekonstruiert den Chauvinismus, der zum Tod der fünf Jungen führte und verweist auf die politische Dimension von Erinnerung. — Im Bild: Janina Staub Pressestelle Paul Leclaire Bild in Detailansicht öffnen Propaganda der Härte und Tapferkeit Um die insgesamt angespannten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Deutschen Reich etwas zu beruhigen, zeigten sich die NS-Autoritäten nach dem Unglück demonstrativ kameradschaftlich und organisierten Ehrungen und eine Totenwache der Hitlerjugend für die verunglückten „englischen Bergkameraden“. Obwohl die Verschlechterung des Wetters bereits im Vorfeld absehbar gewesen war, wurde die Geschichte des verantwortlichen britischen Lehrers, dass es sich um eine „völlig überraschende Naturkatastrophe“ gehandelt habe, als offizielle Erklärung propagiert. Kritische Aufarbeitung ohne Schwarzwald-Kitsch Im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums von Freiburg setzt sich nun das Musiktheater-Kollektiv „Kommando Himmelfahrt“ mit dem „Engländer-Unglück“ auseinander und hinterfragt die Heroisierungen. Dabei vermeidet es Schwarzwald-Kitsch. Weitere Aufführungen des Musiktheater-Stücks „Schauinsland — The Misfortune of the English“ am Theater Freiburg sind für den 23., 26. und 27. Juni 2021 geplant.