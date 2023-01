Die israelische Choreografin Saar Magal nutzt Tanz, Theater und Musik, um sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. In ihrer jüngsten Arbeit, eine Auftragsarbeit des Schauspiel Frankfurts, verhandelt sie Fragen zum Antisemitismus. Entstanden ist eine Zusammenarbeit mit der Dresden Frankfurt Dance Company. „10 odd emotions“ feiert nun am Schauspiel Frankfurt seine Uraufführung.

Eine schwierige und große Aufgabe

Probe am Schauspiel Frankfurt: Saar Magal steht mit ihrem dichten blonden Lockenkopf im Zuschauerraum und koordiniert die Dresden Frankfurt Dance Company. „10 odd emotions“ – „zehn sonderbare Gefühle“ – heißt das neue Stück der Choreografin.

Saar Magal wurde bereits vor drei Jahren von Intendant Anselm Weber eingeladen, eine Arbeit über Antisemitismus zu machen. Eine große, eine schwierige Aufgabe: Mit ihrem Stück will sie auch daran erinnern, was ihrem Volk angetan wurde. Ihre gesamte Familie wurde im KZ ausgelöscht. Sie selbst gehört zur dritten Generation der Holocaust-Überlebenden.

Saar Magal will nicht vergleichen, aber mögliche Zusammenhänge hinterfragen

Allerdings will Saar Magal nicht anklagen, sondern Fragen stellen. Es geht ihr um Verantwortung: Wie wollen wir – Täter und Opfer – über unsere historische Verantwortung nachdenken? Nicht nur über den Holocaust, sondern auch über die Verbrechen, die Deutschland in seinen Kolonien begonnen hat. Kann man die Gräueltaten isoliert betrachten? Oder sind sie miteinander verknüpft?

Sie wolle nichts vergleichen oder relativieren, denn nichts könne mit dem Holocaust erfasst werden, sagt sie. Aber die Verbrechen an den Hereros, das sei ein Völkermord gewesen und die Verbrechen in Afrika erschienen ihr wie eine Übung für das, was dann später im Holocaust passieren sollte.

Das Theater als Arena für gesellschaftliche Debatten

Saar Magal hat in Tel Aviv und London zeitgenössischen Tanz studiert. Seit über 20 Jahren erschafft sie Tanz,- Theater und Opern-Performances. In Mailand und Paris, aber auch am Staatstheater Stuttgart oder zuletzt am Schauspielhaus in Köln.

„Theatermachen ist für mich immer politisch.“

Sie sehe ihre Rolle als Künstlerin darin, Debatten anzuregen, so Magal weiter. Die Frage nach der Rolle des Theaters sei gerade nach der Pandemie besonders wichtig, seitdem das Publikum ausbleibe. Die Choreografin versteht das Theater als eine Arena, um gesellschaftliche Debatten zu stärken.

„10 odd emotions“ am Schauspielhaus Frankfurt verspricht deshalb vielleicht sogar mehr als nur zehn sonderbare Gefühle: ein bunter, ein politischer Abend voller Tanz, Gesang, und Musik.