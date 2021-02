per Mail teilen

Die neue Tanzpremiere am Hessischen Staatsballett in Darmstadt beschäftigt sich in zwei Stücken mit dem „Sacre du Printemps“, zur gleichnamigen Musik von Igor Strawinski, dem Skandalstück der Avantgarde.

Bryan Arias aus Puerto Rico legt in seiner Version des „Sacre“ den Schwerpunkt auf multimediale Effekte. Er will herausfinden, wie Zuschauer heute reagieren und macht sie in einer Videoprojektion zum Teil der Vorstellung. Diese wirkt bei schönen Tanzsequenzen sehr verkopft.

Edward Clug hingegen setzt auf brachialen Tanz, lässt Wasser auf die Bühne regnen und konzentriert sich überzeugend auf das Opferritual. Das Ensemble des hessischen Staatsballetts meistert den Abend mit Bravour.

Le sacre du printemps (Das Frühlingsopfer). Staatstheater Darmstadt, nächste Aufführungen am 5.3.,6.3. und 30.4.