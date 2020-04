„Die großen Einrichtungen werden nicht ins Schlingern geraten. Wirkich richtig betroffen sind die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlen,“ sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, in SWR2 am Morgen. Bund und Länder hätten ja der Einrichtung eines Nothilfefonds, den auch der Kuturrat gefordert habe, zugestimmt. Darüberhinaus sei aber wichtig, keinen kulturellen Jammer anzustimmen. „Ich glaube, dass der Mensch nicht auf Kultur verzichten kann, gerade in der Krise. Und darum wird es unsere große Aufgabe sein, Wege zu finden, wie wir die Menschen trotzdem erreichen,“ so Zimmermann

Zahlreiche Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet sind bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 19. April, geschlossen. mehr...