Hauptdarsteller Jens Harzer ist in der Eröffnungsinszenierung „Der Geizige“ am Hamburger Thalia Theater nur an seiner Stimme zu erkennen: „Er sieht aus wie Horst Schlämmer. Die eckige Nickelbrille baumelt schief am Lesebändchen, die aufgebürsteten Haare stehen wie Beton, der Schnauzer wuchert. Über dem dicken Bauch spannt ein braunfleckiges T-Shirt“, so ist der geizige Harpagon in der Regie von Leander Haußmann gestaltet.



Mit sichtlicher Freude am komischen Fach reizen die Darsteller*innen mit kunstvollem Spagat zwischen kauzig und komplex ihre Figuren aus. Der Abend sei jedoch vor allem eines: „eine Liebeserklärung an das Theater, das Spielen, die Darsteller. Sie sind es, die ihn tragen und gestalten - auf der leeren Bühne, die ein Tribut an die Pandemie ist, denn Kulissen konnten nicht gebaut werden, da die Mitarbeiter des Thalia-Theaters in Kurzarbeit waren“, meint SWR2 Theaterkritikerin Ina Beyer. mehr...