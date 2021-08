per Mail teilen

Die Ruhrtriennale, das Festival der Künste in den Industriehallen des Ruhrgebietes, hat in diesem Jahr ein ungewöhnliches Thema: Geister.

Feministische Akzente der neuen Intendantin

Die Spielorte haben eine spezielle Atmosphäre und tragen viel Geschichte in sich. Allerdings wollen die neue Intendantin Barbara Frey und ihr fast komplett weibliches Leitungsteam nicht nur die Wiedergänger der Arbeiter heraufbeschwören, sondern andere, auch feministische Akzente setzen.

Deshalb gab es zur Eröffnung neben dem „Untergang des Hauses Usher“ von Edgar Allan Poe auch die Oper „Bählamms Fest“ von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek.

Frey beginnt ihr Stück mit einer Geduldsprobe

Das letzte Tageslicht fällt in die Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck. Der Raum, in dem immer noch alte Maschinen stehen, wurde kaum verändert für die Inszenierung von Edgar Allan Poes „Der Untergang des Hauses Usher“.

Ein paar Stühle, Musikinstrumente, zwei Konzertflügel stehen auf der Bühne. Ungefähr eine Viertelstunde lang schlagen zwei Pianisten auf die Tasten, die Akkorde verändern sich nur wenig. Regisseurin Barbara Frey beginnt mit einer Geduldsprobe.

Wie bei einer Séance braucht es Zeit, bis die Geister erscheinen. Dann kommen drei Frauen und drei Männer auf die Bühne, eng beisammen, in schwarzen Anzügen, die Köpfe gesenkt, die Rücken gebeugt, wie auf einer Beerdigung. Nun erst beginnt die Geschichte des Mannes, der seinen Jugendfreund besucht und beim Anblick seines Wohnsitzes Beklemmungen empfindet.

Die Inszenierung verzichtet auf Aktualisierungen

Barbara Frey hat Poes Text auf das Ensemble verteilt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Wiener Burgtheaters sprechen mit grandiosem Gespür für Zwischentöne, wechseln manchmal ins Englische und Ungarische.

Zu der Geschichte um Roderick Usher, der dem Wahnsinn nahe seine geliebte, todkranke Zwillingsschwester etwas zu früh in den Sarg legt, collagiert die Regisseurin Ausschnitte aus weiteren Erzählungen Poes. So wird der Abend zu einer Auseinandersetzung mit seinem Gesamtwerk, in dem der Inzest und die Angst, lebendig begraben zu werden, große Rollen spielen.

Auf Aktualisierungen verzichtet die Inszenierung. Das ist auch gar nicht nötig, denn die Angst ist in unserer Gesellschaft nicht nur wegen der Pandemie und der Klimakatastrophe allgegenwärtig. Da liegt es nahe, sich grundsätzlich mit dem Wesen des Entsetzens zu beschäftigen.

Ein geheimnisvoller Abend auf hohem Niveau

Edgar Allan Poe hat das Irrationale mit manischer Intensität erkundet, die lähmende Angst, die keine vernünftige Handlung zulässt. Die Musik hat Barbara Frey zusammen mit dem Londoner Multiinstrumentalisten Josh Sneesby selbst komponiert. Leise pochende Rhythmen durchziehen einen großen Teil des Abends, es gibt Chorgesänge und melancholische Popsongs.

Barbara Frey beginnt ihre Intendanz bei der Ruhrtriennale mit einem geheimnisvollen, mehrdeutigen Abend, der sich nicht leicht greifen lässt. Eine Herausforderung auf hohem Niveau.

Olga Neuwirth inszeniert die Oper „Bählamms Fest“

Auch in Olga Neuwirths vor 22 Jahren uraufgeführter Oper „Bählamms Fest“ geht es um ein gruseliges Haus. Hier wohnen tyrannische, hartherzige, alkoholkranke Menschen, während draußen ein Werwolf Lämmer reißt.

Bählamms Fest Pressestelle Volker Beushausen

Elfriede Jelinek hat das Libretto geschrieben, ein groteskes Gesellschaftsbild. Um das Publikum herum wimmert, knackt und zirpt es aus den Lautsprechern, die Bühne zeigt ein Haus mit aufklappbarer Frontseite vor einem Teich.

Das Stück wirkt eindimensional und langweilig

In den instrumentalen Zwischenspielen zeigen das Ensemble Modern und Dirigent Sylvain Cambreling, was für eine feinfühlige und experimentierfreudige Komponisten Olga Neuwirth ist. Doch die Gesangspartien bleiben plakativ und eindimensional, was die langweilige Inszenierung noch verstärkt.

Zwei irische Regisseure haben sich den coolen Namen „Dead Center“ gegeben, produzieren aber nur biedere Bilder. Auch hier gibt es keine offensichtlichen Bezüge zur Gegenwart, aber im Gegensatz zum „Haus Usher“ weder philosophischen Tiefgang noch berührende Momente.

Die Ruhrtriennale startet mit einer faszinierenden und einer misslungenen Premiere, hat aber drumherum noch einige interessante Ausstellungen und Tanzprojekte zu bieten. Sie findet noch bis zum 25. September statt.