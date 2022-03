Staatsoper München: „Peter Grimes“ in einer Neuinszenierung geht endlich über die Bühne

Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“ zählt mittlerweile zu den auch an deutschsprachigen Opernhäusern vielgespielten Klassikern der Musik des 20. Jahrhunderts. Jetzt hat sich auch die Bayerische Staatsoper in München der Oper angenommen, in einer Neuinszenierung des vielgefragten Regisseurs Stefan Herheim. Musikalisch tritt mit dem Dirigenten Edward Gardner und dem Tenor Stuart Skelton in der Titelpartie ein mit dieser Oper bereits bestens bewährtes Team an.

Das Regieteam muss coronabedingt per Stream zuschauen Regisseur Stefan Herheim ist am Vortag positiv auf das Coronavirus getestet und das ganze Regieteam kann die Premiere ihrer „Peter Grimes“-Inszenierung nur per Livestream verfolgen. Nach dieser Ankündigung hält Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper, eine kurze Ansprache für Freiheit, Demokratie und Brüderlichkeit. Die Aufführung widmet er der Ukraine, anschließend intoniert das Bayerische Staatsorchester die Europahymne, zu der sich die Zuschauer im Saal geschlossen erheben. Danach beginnt Benjamin Brittens Tragödie um den in einem englischen Ostküstenstädtchen in den Tod gehetzten Außenseiter Peter Grimes. Geradlinig und mit schnörkellosem Realismus erzählt Unter dubiosen Umständen ist sein Schiffsjunge ums Leben gekommen und als er sich einen neuen aus dem Waisenhaus bringen lässt, eskalieren die Gerüchte. Der Junge stirbt wie sein Vorgänger als er beim Küstenabstieg in die Tiefe stürzt. Die bigotte Dorfgemeinde wird zum Lynchmob. Grimes einziger Freund Balstrode rät ihm am Ende, sich mit dem Boot selbst zu versenken. Die Zukunfts- und Ehepläne mit der verwitweten Lehrerin Ellen Orford sind gescheitert. Stefan Herheim erzählt die tragische Geschichte mit geradlinigem, schnörkellosem Realismus. Er beginnt sie mit der auf der Bühne des Gemeindesaals stattfindenden Gerichtsverhandlung um den Tod des Schiffsjungen als Spiel im Spiel. Der Ort einer Tragödie ist nun mal die Bühne. Vorhänge werden bei diesem Spiel im Spiel auf- und zugezogen. Manches verfranst sich in der verschachtelten Bühnentechnik Balstrode zieht als älterer Doppelgänger Grimes in das Geschehen. Auf der mit technischer Raffinesse sich vergrößernden und verkleinernden Architektur eines kopfstehenden Schiffsrumpfgewölbes von Silke Bauer werden im Portal dieser Bühne auf der Bühne mit den Videoprojektionen von Torge Möller Seebilder gezeigt. Apokalyptische Wellen türmen sich bei der Sturmmusik, beim Gottesdienst im zweiten Akt zieht eine Sonnenfinsternis vorüber, bevor sich der Ozean ins Kosmische weitet. Das ist kongenial zu Brittens Partitur gedacht, in der wie in kaum einem anderen Musikstück das Meer in all seinen Facetten klanglich beschworen wird. Die enthemmte Orgie der Lynchgemeinde wandelt sich mit den Todesmasken der Bühnenmusiker zum Danse macabre. So eindringlich das alles ist, manches verfranst sich allerdings auch in den verschachtelten Details der ausgeklügelten Bühnentechnik. Großer Jubel für Solisten und Dirigenten Stuart Skelton singt die schwere Partie des Grimes grandios und zeichnet ein eindringliches Porträt des Außenseiters zwischen poetischem Spintisieren, ohnmächtiger Gewalttätigkeit und brüchigem Wahnsinn. Seinen Doppelgänger Balstrode gibt Iain Paterson mit stimmgewaltiger Standhaftigkeit. Rachel Willis-Sörensen als Ellen Orford ist stimmgewordene Empathie und singt die Schlussarie über ihre scheinbar banale Stickerei eines Ankers auf dem Pullover des Jungen als Abgesang auf die gescheiterte Liebesutopie. Der äußerst erfahrene „Grimes“-Dirigent Edward Gardner ist ein wahrhafter Meeresgott über die Klangwogen und -wellen im Orchestergraben, musikalisch alles perfekt koordinierend. Großer Jubel für die Solisten und den Dirigenten. Das Regieteam muss auf Beifalls- oder Missfallensbekundungen aufgrund der Quarantäne-Abwesenheit verzichten.