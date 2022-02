„[Blank]“ am Badischen Staatstheater Karlsruhe — Anna Bergmann inszeniert eine Spirale der Gewalt

Die Textvorlage der britischen Dramatikerin Alice Birch besteht aus 100 losen Szenen. Die Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann hat 35 ausgewählt und sie zu einer Geschichte verwoben, in deren Mittelpunkt drei Mädchen stehen. Sie alle sind Opfer von Gewalt: körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt. Anna Bergmann findet in ihrer Karlsruher Inszenierung starke und berührende Bilder für die Geschichten. Ein beeindruckender Theaterabend – und eine großartige Leistung des ganzen Ensembles!

Frauen und Mädchen gefangen im Kreislauf der Gewalt

Ein Mädchen, Emma, steht blutverschmiert auf der Bühne, ihre Freundinnen und Freunde starren sie entsetzt an: Nach und nach erfahren wir, dass Emma von einem fremden Mann gestalkt und sexuell missbraucht wird. Ihr Vater scheint davon nichts mitzubekommen, ist mit sich selbst beschäftigt, seit die alkoholkranke Mutter wegen einer Gewalttat im Gefängnis sitzt.

Alice Birch lässt nichts aus: Ihre Figuren erfahren physische, sexuelle, psychische und soziale Gewalt — oder üben sie selbst aus, geben sie weiter. Das Stück „Blank“ zeigt einen erschreckenden Kreislauf. Wobei die Textvorlage von Alice Birch kein wirkliches Theaterstück ist, sondern nur 100 lose Szenen.

Bayan Layla als Emma in „[BLANK]“: Das Mädchen wird missbraucht und gequält — und greift deshalb zu drastischen Mitteln. Pressestelle Felix Grünschloss Bild in Detailansicht öffnen Emma wird zum Opfer der Gewalt. — Szenenbild mit Bayan Layla Pressestelle Thorsten Wulff Bild in Detailansicht öffnen Verschiedene Personenkonstellationen tauchen in „[Blank]“ auf, Anna Bergmann fokussiert sich in Karlsruhe auf drei Mädchen und ihre Geschichte. — Szenenbild mit Wassilissa List, Heisam Abbas, Bayan Layla, Jannik Süselbeck, Luisa Krause und Antonia Mohr Pressestelle Thorsten Wulff Bild in Detailansicht öffnen Auch Eltern sind Teil der Gewaltspirale, als Opfer, Täter oder beides gleiczeitig. — Szenenbild mit Antonia Mohr (Cora, Lissis Mutter) und Frida Österberg (Medium) Pressestelle Thorsten Wulff Bild in Detailansicht öffnen

Drei Mädchen stehen im Fokus

Anna Bergmann hat daraus 35 Szenen ausgewählt und verwebt sie zu einer zusammenhängenden Geschichte. Sie konzentriert das Geschehen auf drei Mädchen und ihre Eltern. Schicksale, die sich alle irgendwann kreuzen. Die einzelnen Szenen sind kurz und springen schnell von einer Figur zur anderen. Songs von Hannes Gwisdek trennen die Szenen voneinander und verstärken die Stimmung, mal nachdenklich und traurig, mal laut und verstörend.

Da ist zum Beispiel Marla, deren Mutter einen gewalttätigen Freund hat. Sie schafft es weder sich selbst aus dieser Beziehung zu befreien, noch ihre Tochter vor dem Mann zu schützen. Später wird der Freund der Mutter die Tochter vergewaltigen und schwängern, woraufhin die Mutter endlich aufwacht — und ihn niedersticht.

Zuviele schauen bei Gewalt weg

Alice Birch klagt nicht nur die Täter an, sondern auch die, die wegschauen und Hilferufe ignorieren: Jugendamt, Polizei, Ärzte, Nachbarschaft – letztendlich alle, die diese Gewaltspirale nicht mit allen Mitteln versuchen, zu durchbrechen.

Der Kreislauf der Gewalt spiegelt sich eindrucksvoll im Bühnenbild von Volker Hintermeier wider: ein mehrstöckiges Haus, wie ein Rohbau mit nackten Betonwänden, das von den Schauspielerinnen und Schauspielern ständig gedreht wird. Pressestelle Thorsten Wulff

Aufführung in zwei Teile gegliedert

Dieser erste, gut zweistündige Teil des Theaterabends ist heftig. Anna Bergmann hat starke Bilder gefunden und schafft durch ihren konzentrierten Zugriff auf den Text einen beeindruckenden Sog. Doch nach der Pause gibt es eine Art heiteres Nachspiel. So wie das Satyrspiel in der antiken Tragödie. Völlig andere Personen, anderes Setting. Ein launiges Abendessen voller Klamauk unter gutsituierten Freunden.

Alle Gäste haben es sich in ihrer Blase bequem eingerichtet. Sie bedauern zwar das Böse in der Welt, sehen den Kreislauf der Gewalt, aber tun nichts dagegen– weder der Polizist, noch der Schulleiter, Therapeut oder die Anwältin in der Runde, die von ihrem neuesten Fall berichtet.

Der Kreislauf kann durchbrochen werden

Doch da platzt ihrer neuen Freundin der Kragen: es gebe immer eine Wahl, sagt sie, die selbst in der Kindheit Gewalt erfahren hat. Man muss Gewalt nicht automatisch weitergeben, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

Die Spirale der Gewalt kann also durchaus durchbrochen werden, so das Credo von Alice Birch und Anna Bergmann: ein wichtiges Plädoyer am Ende dieses beeindruckenden Theaterabends mit toller Ensembleleistung. Es wäre aber besser in der Energie und Kraft des ersten Teils aufgehoben gewesen, statt im Klamauk des zweiten Teils fast unterzugehen.