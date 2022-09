Kilian Engels tritt ein schweres Erbe an: Er muss in die riesigen Fußstapfen des Kuratorenduos Maria Magdalena Ludewig und Martin Hammer treten. Anders als die beiden, die mit aufsehenerregenden Aktionen in der Stadt 2018 bundesweit Furore machten, zieht er sich ins blattgoldverzierte neobarocke Theatergebäude zurück. mehr...