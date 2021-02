per Mail teilen

Erst komplizierte Sprachkritik, dann ein ungewohntes Christusbild: An der Oper Bonn kombiniert der Komponist Manfred Trojahn Hugo von Hofmannsthals Prosatext „Ein Brief“ und Beethovens „Christus am Ölberge“. Regisseurin Reinhild Hoffmann findet starke Bilder für die Vergänglichkeit.

In seinem sogenannten Chandos-Brief von 1902 kritisiert der Dichter Hugo von Hofmannsthal wortreich den etablierten Sprachgebrauch, reflektiert die eigene Sprachkrise und Schreibhemmung. Aus Hofmannsthals „Ein Brief“ hat der Komponist Manfred Trojahn eine halbstündige „Reflexive Szene für Bariton, Streichquartett und Orchester“ gemacht, die nun an der Oper Bonn uraufgeführt wurde, kunstvoll verknüpft mit Ludwig van Beethovens einzigem Oratorium „Christus am Ölberge“.

Die Kombination von Trojahns „Ein Brief“ und Beethovens „Christus am Ölberge“ fordert die komplette Aufmerksamkeit: Erst komplizierte Sprachkritik, dann ein ungewohntes Christusbild. Ist die Kunst ein Trost, das Schicksal zu erdulden? Ein anspruchsvoller Stoff, für den Regisseurin Reinhild Hoffmann wunderbare Bilder findet.

Das Stück „Ein Brief/Christus am Ölberge“ von Manfred Trojahn in der Inszenierung von Reinhild Hoffmann läuft noch bis zum 11. April an der Oper Bonn.