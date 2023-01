per Mail teilen

Die junge Sängerin möchte mit dem Mythos der Carmen als „Femme Fatale“ aufräumen. Für Dorothea Spilger ist Carmen vor allem eine Frau, die für den Moment lebt und sich die Freiheit rausnimmt, nach dem größten Lustgewinn zu streben. Aber dadurch sei sie auch in besonderer Weise verletzbar und gefährdet – das wolle sie bei ihrer Interpretation der Carmen hörbar machen, sagt Dorothea Spilger.

Eine Laune, ein Spiel? Nur zu Beginn

Carmen steht inmitten einer Schar von schwarz gekleideten Männern, deren Gesichter hinter schwarzen Masken versteckt sind. Alle strecken Carmen Blumen entgegen und ziehen dabei den Kreis um sie immer enger.

Die Männer wollen von ihr wissen, wann sie ihnen endlich ihr Herz schenkt. Doch Carmen denkt gar nicht daran. Schließlich wählt Carmen ausgerechnet den Mann aus, der sie als einziger nicht umschwärmt: José.

Eine Laune, ein Spiel – zunächst, sagt Carmen-Darstellerin Dorothea Spilger. Doch schon bald braucht Carmen dringend Josés Hilfe. Sie wird nach einem blutigen Streit verhaftet und ins Gefängnis geworfen.

Schon während des Studiums sang Spilger an der Lyoner Nationaloper

Für die junge Mezzosopranistin Dorothea Spilger ist die vielschichtige und ambivalente Figur der Carmen so etwas wie eine Traumrolle. Es war die erste Oper überhaupt, die sie als kleines Mädchen gehört hat – auf einer Kassette ihrer Eltern.

Dorothea Spilger wuchs in Landshut auf, sang im Kinderchor. Das „Auf-Anhieb-richtige-Töne-Treffen“ sei ihr nicht in die Wiege gelegt worden, erzählt die Opernsängerin lachend.

Aber Dorothea Spilger war schon als kleines Mädchen ehrgeizig, wollte lieber ganz vorne singen als in den hinteren Reihen. Noch während des Studiums sang sie an der Nationaloper Lyon und wenig später bekam sie zwei Engagements an der Mailänder Scala.

Intensive Auseinandersetzung

Seit dieser Spielzeit ist sie festes Ensemblemitglied am Badischen Staatstheater. Ihren zweijährigen Sohn hat sie während der Endproben-Phase zu ihren Eltern gebracht – anders sei die nötige Konzentration auf die Arbeit zeitlich und mental nicht zu schaffen.

Die Auseinandersetzung mit ihrer Figur der Carmen war dabei besonders intensiv, sagt Dorothea Spilger. Sie habe viel recherchiert – auch zum Thema Femizid. Und dabei wurde der Sängerin immer mehr bewusst: ihre Carmen soll vor allem eine starke, unabhängige Frau sein.

Der Mythos soll nicht bedient werden

Sie will den Mythos der Carmen als „femme fatale“, die die Männer ins Unglück stürzt, nicht bedienen. Schließlich sei es am Ende ein Mann, José, der Carmen ermordet, weil er es nicht aushält, dass sie für sich in Anspruch nimmt, ein unabhängiges Leben ohne ihn zu führen.

Carmen - Opéra comique in drei Akten von Georges Bizet

am Badischen Staatstheater Karlsruhe

20. Mai 2023 letzte Vorstellung in dieser Spielzeit