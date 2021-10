Schauspiel Stuttgart: „Algo pasó (la última obra)“ Das Schicksal der Verschwundenen

„Algo pasó“ – etwas ist passiert, so heißt das Theaterstück am Schauspiel Stuttgart, das sich mit dem Verschwinden beschäftigt, ausgehend von der schwierigen Situation in Mexiko. Dort gelten mehr als 60 000 Menschen als vermisst. Gangs, Drogenkartelle aber auch korrupte Sicherheitskräfte stecken hinter den Taten. Die Koproduktion mit einem mexikanischen Theaterkollektiv zieht darüber hinaus Verbindungen nach Deutschland, da bei den Verbrechen auch Waffen aus deutscher Produktion im Spiel waren.

Beim Verschwinden der 43 Studenten waren auch Waffen von Hecklerund Koch im Spiel

Ein Metallgerüst mit einer riesigen Videoleinwand, davor liegen Holzkisten, die an Särge erinnern. Auf ihnen stehen ein Mann und eine Frau, ganz in weiß - umhüllt von Röcken aus raschelnden durchsichtigen Plastiktüten.

„Militärische Ausrüstung aus Deutschland genießt überall einen exzellenten Ruf“, erläutern die beiden. Sie spielen darauf an, dass beim Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten auch Waffen von Heckler und Koch im Spiel waren. Waffen, die niemals in diese mexikanische Provinz hätten ausgeliefert werden dürfen.

In Mexiko verschwinden die Menschen auch in den Archiven

Bis heute ist ungeklärt, was mit den 43 Verschwundenen damals wirklich geschah, obwohl eine internationale Expertengruppe die Hintergründe des Falles ein gutes Jahr lang recherchiert hatte.

Der österreichische Regisseur und Autor Thomas Köck begab sich gemeinsam mit dem Theaterkollektiv Bola de Carne in Mexiko auf Spurensuche in Archiven. Dabei stellte er fest, „dass in Mexiko, die Menschen auch einfach in den Archiven ein zweites und ein drittes Mal verschwinden. Zuerst verschwinden die Menschen, dann verschwinden die Beweismittel und dann verschwinden die Unterlagen in den Archiven zum Teil, damit bestimmte Zusammenhänge so auch gar nicht aufgedeckt werden können.“

Ein privates Museum versucht das Schicksal ermordeter Menschen festzuhalten

Dagegen regt sich seit längerem starker Protest in der Zivilbevölkerung. Und so besuchte Köck zusammen mit Micaela Gramajo vom Theaterkollektiv Bola de Carne ein privates Museum. Dort versucht man das Schicksal von Menschen festzuhalten, die etwa auf der Flucht durch Mexiko in die USA ermordet werden. Genauso wie das Schicksal derer, die Opfer willkürlicher Gewalt vonseiten Krimineller oder korrupter Sicherheitskräfte wurden.

Wie wird man in Deutschland der Verantwortung als Waffenexporteur gerecht?

All das bezieht Thomas Köck per Videoprojektion in das Stück mit ein. „Algo pasó“ ist aber keinesfalls als dokumentarischer Abend zu verstehen. Vielmehr nähert das Stück sich dem Phänomen des Verschwindens auch von einer philosophischen Seite. Indem es zum Beispiel die Frage stellt, wer sich eigentlich ermächtigt, Geschichte zu schreiben, und wie man in Deutschland seiner Verantwortung als Waffenexporteur gerecht wird – und den Konsequenzen, die sich daraus ergeben.

Auch in Mexiko wird die mehrsprachige Arbeit zu sehen sein. Schauspielerin Micaela Gramajo betrachtet das als ihren eigenen kleinen Beitrag, um die Tragödie ihres Landes aufzuarbeiten. „Ich denke das Stück funktioniert auch in Mexiko, denn es behandelt das Verschwinden sehr respektvoll. Es wird gut sein, es dort zu zeigen.“