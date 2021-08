Heute beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien – unklar ist, wie es im nächsten Schuljahr an den Schulen im Land weitergehen wird, in einer möglichen vierten Corona-Welle. Zuletzt war bundesweit über den verstärkten Einsatz von Lüftern in den Klassenzimmern diskutiert worden, der Bildungsjournalist Armin Himmelrath geht im Gespräch mit SWR2 nicht davon aus, dass diese Geräte nach den Sommerferien in vielen Schulen zu finden sein werden: „Es ist aus einem Kultusministerium heraus auch schwierig die Situation an Schulen mit einem einzigen Rezept zu lösen. Auf der anderen Seite wäre es einfach gewesen, diese Lüfter anzuschaffen und so symbolisch zu signalisieren: wir tun hier was. Das haben alle 16 Kulturministerien in den Ländern verpasst.“

Insgesamt seien die Fortschritte, die in den vergangenen anderthalb Jahren zur Bewältigung der Pandemie an den Schulen gemacht wurden, erschreckend gering. Die Chance für neue Schulkonzepte, für Schulreformen, die es vor einem oder anderthalb Jahren im Gespräch war, sei vermutlich vertan worden, so Himmelrath. mehr...