2020 Jahr ist der Heidelberger Stückemarkt ausgefallen, in diesem Jahr findet er statt – mitten in der dritten Welle allerdings digital. Digitale Formate sind für die Bühnen in ganz Deutschland nach mehr als einem Jahr Pandemie alltäglich geworden, bestes Beispiel dafür ist der Stückemarkt selbst, der eigens die Rubrik „Netzmarkt“ eingeführt hat, gezeigt werden hier Gastspiele, die zeigen sollen: digitales Theater ist nicht nur die Krücke, mit der Schauspiel und Regie in Richtung Normalität humpeln – digitales Theater will eine eigene Kunstform sein. Und vor allem bleiben. mehr...