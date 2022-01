Salzburger Stier 2021

Was lehrt uns die Corona-Pandemie in Bezug auf die drohende Klimakatastrophe? Sind wir nun krisenerprobter, handlungsfähiger, problembewusster? Regisseur Gernot Grünewald will das in seinem neuen Theaterstück „2027 – Die Zeit, die bleibt“ ausleuchten. Eigentlich eine aktualisierte Neufassung seines Stücks „Siebenundzwanzig Jahre“, das vor zwei Jahren in Mannheim uraufgeführt werden sollte, dann aber kurz vor der Premiere wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. mehr...