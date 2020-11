Salzburger Ehrenstier für Joachim Rittmeyer

Der Großmeister der skurrilen Rituale und wunderlichen Denkmanöver, der Kabarettist Joachim Rittmeyer, wird für sein unverwechselbares Bühnenschaffen ausgezeichnet: Er erhält den Salzburger Ehrenstier 2021. Es ist nicht Rittmeyers erster Salzburger Stier. Schon 1982, anlässlich der allerersten Verleihung des internationalen Radio-Kabarett-Preises hieß der Schweizer Gewinner Joachim Rittmeyer. Jury und Publikum waren begeistert von seinem verspielt aufmüpfigen Figuren-Kabarett. Heute, rund 40 Jahre und 20 Bühnenprogramme später, ist Joachim Rittmeyer der diskrete Doyen des Schweizer Kabaretts. Er wird verehrt für seinen ebenso subversiven wie liebenswürdigen Humor, sein virtuoses Spiel mit Schweizer Macken und Dialekten, seine Musikalität und seinen Mut zur kompromisslosen Entschleunigung.

Joachim Rittmeyer ist in St. Gallen geboren (1951) und aufgewachsen. Nach seiner Erstausbildung als Lehrer und zwei Jahren Journalismus brachte Joachim Rittmeyer, 23jährig, sein erstes Solo-Programm „Lachen und Pfützen“ zur Uraufführung. Es folgten, meistens im 2-Jahres-Rhythmus, 20 weitere Solo-Programme mit unverkennbar rittmeyer’schen Titeln wie „Streng öffentlich“, „Bitte recht feindlich!“, „Der Untertainer“, „Copy Cabana“ oder jüngst „Neue Geheimnische“. Neben seinen Solo-Abenden realisiert Joachim Rittmeyer interdisziplinäre Kulturprojekte, führt Regie (u. a. bei Karl’s Kühne Gassenschau) und erfindet Gesellschaftsspiele (z. B. „Wahlspiel“ zusammen mit Urs Hostettler). Parallel zu seinem aktuellen Solo-Programm („Neue Geheimnische“) spielt Joachim Rittmeyer zurzeit zusammen mit Patrick Frey die Duo-Komödie „Der letzte Piepser“, in der die beiden Fast-Siebziger mit viel Selbstironie ein mögliches Sterben auf der Bühne inszenieren. Heute lebt und arbeitet Joachim Rittmeyer in Basel und im Jura. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Joachim Rittmeyer war immer ein Gegner des „Unkrautvertilgungskabaretts“. Sein Genre ist das detailgenaue Figuren-Kabarett. Mit verblüffender Leichtigkeit wechselt er auf der Bühne von einer Rolle in die andere. Zu seinen dienstältesten und bekanntesten Figuren zählen der Schwerenöter Hanspeter Brauchle mit dem gelben Strick-Pulli und der Welterklärer Theo Metzler mit der verrückten Brille. Rittmeyer, Brauchle und Metzler sind zusammen älter geworden, aber Rittmeyer gelingt es in der Rolle des jugendlichen Paddy noch heute, wie ein Boxer im Ring über die Bretter zu tänzeln. Was all seine Figuren verbindet, ist die Gewissheit, dass ein einfaches Ja oder Nein keine Antwort ist, egal auf welche Frage. Rittmeyers Figuren können nicht anders, als in den absonderlichsten Volten und Variationen über Hartschaumzehenspreizer, Katzenkratzschutzkragen oder die Trennstäbe an der Kasse im Supermarkt zu philosophieren.

Der Träger des Salzburger Ehrenstier 2021, Joachim Rittmeyer, mutet seinem Publikum einiges zu. Wer sich darauf einlässt, wird belohnt und früher oder später süchtig nach seinen Alltagshelden, die alle längst gescheitert sind und trotzdem niemals aufgeben. Süchtig auch nach Rittmeyer-Erfindungen wie den „Primsätzen“ (1976), jenen Sätzen, die sich mit nichts als sich selbst teilen lassen. Wollte die Jury des Salzburger Stiers ihren Entscheid als Primsatz formulieren, würde er lauten: „Der Ehrenstier für Joachim Rittmeyer ist mehr als verdient!“