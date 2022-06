Ein Fest des Andersseins: „Rusalka“ von Antonín Dvořák mit Drag Queens an der Staatsoper Stuttgart

Angesichts des Auftakts der Oberammergauer Passionsspiele am kommenden Wochenende nach einer zweijährigen Corona-Pause, seien die Menschen im Ort sehr erleichtert, sagte die Autorin Anne Fritsch im Gespräch mit SWR2. „Sie sind voller Vorfreude, dass die Spiele jetzt endlich stattfinden können“, so Fritsch. Natürlich läge der Krieg in der Ukraine wie ein Schatten über der Veranstaltung. In den USA beispielsweise hätten viele Menschen ihre Karten für Oberammergau zurückgegeben. „Krieg in Europa, da fahren die jetzt nicht hin.“ Gleichzeitig hätten die Passionsspiele aber auch neue Brisanz erhalten, betonte Fritsch. Christian Stückl, der Festspielleiter, arbeite diesmal explizit mit Fragen von Flüchtlingen, Krieg und dem Umgang der Menschen miteinander. Das sei zwar auch schon sein Plan für 2020 gewesen. „Aber das alles ist von der Aktualität eingeholt und noch aktueller geworden“, so Fritsch. mehr...