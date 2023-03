Bilder vom „Siegfried“ am Opernhaus Zürich

In Ihrer Person vereinen sich viele Talente und Leidenschaften: Uta Köbernick, eine Künstlerin aus Berlin, die seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, ist Kabarettistin, Schauspielerin, Liedermacherin und Lyrikerin. Sie ist reich gesegnet mit Kabarettpreisen, darunter solch renommierte wie der Deutsche Kleinkunstpreis und der Salzburger Stier.

Eine wahre Fundgrube literarisch-kabarettistischer Schätze

. Zurzeit ist Uta Köbernick auf Tour mit ihrem aktuellen Programm „Köbernick geht’s ruhig an“ und kommt auch in den Südwesten. Und sie hat ihr erstes Buch mit Gedanken, Aphorismen und komischer Lyrik veröffentlicht: „Das Glück steht mir nicht im Weg“, so der originelle und zum Nachdenken anregende Titel. Diese Sammlung von Texten aus vielen Bühnenjahren ist eine wahre Fundgrube literarisch-kabarettistischer Schätze.

„Ich wurde geboren

in Berlin;

den Rest habe ich gerne,

widerwillig, gutgläubig, euphorisch,

unter Aufsicht, hingebungsvoll, halbherzig,

vorsichtig, wütend und mit Liebe

selbst gemacht.“

(Uta Köbernick)

Am Anfang Ihrer künstlerischen Biografie, als sie in Berlin Köpenick aufwuchs, stand zunächst die Musik. Schon mit sechs Jahren begann Uta Köbernick, Geige zu spielen – und mit acht Jahren war sie schon Mitglied des Rundfunkkinderchores Berlin, mit dem sie Tourneen bis nach Japan unternahm. Aber sehr früh hatte sich schon der Wunsch bei ihr gemeldet, so Uta Köbernick, Musik und Sprache zu verbinden.

Schreiben bedeutet für mich, meine Gedanken sortieren zu können

. Mit 15 Jahren schrieb sie ihre ersten Lieder. Bis heute verbinde sie mit dem Schreiben einen kreativen Prozess, bei dem sie ihre Gedanken sortieren könne, erzählt die Kabarettistin gegenüber SWR2. Zuweilen greife sie einfach bei spontanen Einfällen zu und notiere sie – immer handschriftlich. Aber natürlich gäbe es da auch die Gedichte und Liedtexte, an denen sie lange feilen würde.

Was mich interessiert an der Bühne, ist auch die Überwindung von Angst.

Bei ihren Bühnenauftritten spürt man ihr großes schauspielerisches Talent. Uta Köbernick hat Schauspiel in Zürich studiert. Auch eine ihrer großen künstlerischen Leidenschaften. Eine Festanstellung am Berliner Ensemble gab sie aber früh auf, um frei arbeiten zu können.

Frühe Sehnsucht nach der Bühne

Es war ein mutiger Schritt, diese Rückkehr nach Zürich, um ihre Bühnenkarriere als Solokünstlerin zu starten. Sie liebe die Herausforderung und die Gratwanderung, erzählt Uta Köbernick. Die Sehnsucht nach der Bühne hätte sich schon früh bei ihr gemeldet - was sie daran interessiere und liebe, so Uta Köbernick gegenüber SWR2, sei auch die Überwindung von Angst.

„Angst

ist der rote Teppich

für den Mut“

(Uta Köbernick)

„Köbernick geht’s ruhig an“ - im Pyjama

Mit subtilem Humor, Tiefgang und spitzer Zunge – oft begleitet von einer Unschuldsmine – steht Uta Köbernick auch in ihrem aktuellen Programm auf der Bühne – im Pyjama. „Köbernick geht’s ruhig an“ heißt es – und diesen Titel begreift sie auch als eine Art Mantra für sich selbst, wie sie mit einem Schmunzeln verrät. Denn sie sei ein recht chaotischer Mensch. Natürlich hätte auch sie Lampenfieber, aber im besten Fall wäre die Angst eine positive, die sie als Vorfreude vor dem Auftritt erleben würde.

„Was heißt hier Protestlieder?

Ich singe Widerständchen.“

(Uta Köbernick)

Oft sage man ihr, sie zeige Haltung. Sie selbst sei sich da gar nicht so sicher, erzählt Uta Köbernick. Zweifeln sei ein großes Thema bei ihr. Und so nehme sie auch gedanklich mal schnell die Gegenseite in den Blick, um herauszufinden, ob sie auch richtig liege mit ihrer Meinung.