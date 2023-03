Rundum gelungener „Siegfried“ am Opernhaus Zürich

An vielen Opernhäusern geht er derzeit mit großer Beliebtheit über die Bühne: Richard Wagners gewaltiger Opernvierteiler „Der Ring des Nibelungen“. So auch in Zürich, wo Hausherr Andreas Homoki nach den ersten beiden Teilen auch den „Siegfried“ inszeniert. Musikalisch wird er vom Chefdirigenten Gianandrea Noseda geleitet. Mit hochkarätigen Wagnerstimmen ist die Aufführung besetzt: Klaus Florin Vogt gibt ein mit Spannung erwartetes Debüt in der kräftezehrenden Titelpartie und Camilla Nylund debütiert als Brünnhilde.

Märchen im Kinderreich

Die Welt läge bei Neidhöhle ganz nah, erklärt der Zwerg Mime seinem Ziehsohn Siegfried, der ihn in diese Richtung verlassen will. In der Ausstattung von Christian Schmidt für Andreas Homokis Inszenierung von Richard Wagners „Siegfried“ am Opernhaus Zürich ist diese Welt eine labyrinthische Zimmerflucht, die sich Wotan als Walhall errichtet hat.

Die eng werdende Behausung ist als Nachtstück ein schwarzes, rumpeliges Kinderreich mit viel zu großem Mobiliar. Darin spielt sich Siegfrieds märchenhafte Selbstfindung ab, das Schmieden des Schwertes, die Begegnung mit der ihn beratenden Vogelfrau, der Drachenkampf und schließlich die notwehrartige Beseitigung seines hinterhältigen Ziehvaters.

Ein Drache wie bei HBO

Dann bricht der Held auf in die aufgeräumten Palasträume und erweckt die von Wotan für ihren Ungehorsam in Schlaf versetzte Brünnhilde. Er ist ausgezogen, um von diesem Superweib endlich das Fürchten zu lernen. Am Ende gibt es kein Halten mehr: Die Erwachte macht sich über ihren sehnlichst erwarteten Helden im goldenen Bett her.

Das Märchen ist direkt und schlagkräfig erzählt, wie man das so werktreu im nicht einfach zu inszenierenden „Siegfried“ schon lange nicht mehr erlebt hat. Von Dekonstruktion ist keine Spur, es ist ein Entwicklungsroman vom Feinsten und Fantastischen. Allein der hinreißend röhrende Drache Fafner ist jenen Fantasiegeschöpfen der Fernsehserien „Game of Thrones“ und „House of Dragons“ nachempfunden.

Der Drachenkampf in Wagners „Siegfried“ am Opernhaus Zürich, Inszenierung von Andreas Homoki. Pressestelle Monika Rittershaus

Klaus Florian Vogt überzeugt in der Titelpartie

Dass diese Kindergeschichte glückt, liegt vor allem am sensationellen, so nicht unbedingt erwartbaren Debüt von Klaus Florian Vogt in der langen Titelpartie. Er meistert sie mühelos und verfügt über die für ihn so charakteristisch knabenhelle und doch starke Tenorstimme. Der Entwicklungsroman gelingt ihm darstellerisch so perfekt, weil es vor allem auch musikalisch stimmig ist.

Mit Camilla Nylund als Brünnhilde hat er eine nahezu spiegelbildliche Partnerin im dritten Aufzug. Auch sie agiert mit einer lyrisch geprägten Stimme und fügt sich damit passgenau in diese finale Entwicklung des erotischen Erwachens und Begehrens. So gelingt der heitere Gestus, der die entsprechende Fallhöhe des noch folgenden Weltuntergangs der „Götterdämmerung“ vorbereitet.

Märchenwelt die auch den Ernst versteht

Siegfrieds Zwergen-Ziehvater Mime wird von dem in dieser Rolle erfahrenen Wolfgang Ablinger-Sperrhacke nicht als groteske Kasperlfigur gegeben, sondern als ein getrieben Zerrissener zwischen seiner durchaus ernsthaften Ersatzvaterrolle und seiner Gier nach Hort und Ring. Er will lieben, geliebt werden und benutzt doch den ihm Überlassenen zu einem abgefeimten Mord am Riesen Fafner, der den Schatz in Drachengestalt hütet.

Der strippenziehende und am Ende an seiner eigenen Manipulation scheiternde Wanderer Wotan wird wie zuvor von Tomasz Konieczny mit robuster Stimmmacht gesungen, wobei er sich einige seiner eigenwilligen Sprachmanierismen zusätzlich eigebauter Umlaute wohltuend abgewöhnt hat.

Christopher Purves als Alberich, die Erda von Anna Danik, David Leigh als Fafner und der Waldvogel der Rebecca Olvera fügen sich geschmeidig hinzu.

Fazit: Rundum gelungen!

Absolut bewunderungswürdig ist die Leistung von Gianandrea Noseda am Pult der Philharmonia Zürich. Er hat nicht nur zu einem homogenen Gleichgewicht zwischen Graben und Bühne gefunden, sondern bringt die Farben dieser brillant instrumentierten Partitur zum Erblühen.

Es ist eine erstaunliche Mixtur aus fabelhaften Holzbläsern, einem samtweichen Legatospiel der Streicher und dunkler Mächtigkeit des Blechs. Einen derart rundum gelungenen „Siegfried“ gab es schon lange nicht mehr.