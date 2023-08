Roman Novitzky aus Stuttgart: Vom Ballettstar zum Fotografen

„Er gab mir durch sein Vertrauen, das Gefühl alles zu können“, sagt Birgit Keil über John Cranko. Zusammen mit ihm ist Keil um die Welt getourt, besonders das Gastspiel 1969 in New York ist Birgit Keil lebhaft in Erinnerung geblieben: „Wir waren über Nacht weltberühmt.“ Vor 50 Jahren ist John Cranko am 26. Juni 1973 überraschend gestorben. Seit 1961 hatte er das Stuttgarter Ballett geleitet und zu Weltruhm geführt. Das Staatstheater Stuttgart nimmt das Jubiläum zum Anlass für eine Reihe von Veranstaltungen zu Ehren des Choreografen und Regisseurs.