„Venedig wird als ein System verstanden, das Fremde braucht, um sich am Leben zu erhalten“, beschreibt Elisabeth Bronfen den Ansatz ihrer Neubearbeitung der beiden Shakespeare-Stücke „Othello“ und „Der Kaufmann von Venedig“. Zusammen mit Muriel Gerstner hat die Kulturwissenschaftlerin Bronfen die Stücke neu übersetzt und in einem Epos kombiniert: „This is Venice“ feiert am 22. Februar seine Uraufführung am Burgtheater in Wien. mehr...