Peter Radtke wurde 1943 in Freiburg geboren, in eine Zeit hinein, in der Behinderte als „lebensunwert“ galten und vielfach ermordet wurden. Trotz einer schweren Glasknochenkrankheit machte Peter Radtke eine bemerkenswerte Karriere als Schauspieler und Autor. So besetzte ihn George Tabori in seiner Kafka-Inszenierung „Bericht für eine Akademie“ in der Rolle des Affen Rotpeter. Und Peter Radtke hatte so viel Humor, das Stück 1994 auch im Affenhaus des Berliner Zoos aufzuführen. Peter Radtke war außerdem Mitglied des Deutschen Ethikrates und engagierte sich nicht nur dort für die Rechte von Behinderten. mehr...