Else macht Urlaub, im Originaltext im Tessin, jetzt muss Mannheim herhalten. Das Hotel ist super, Else geht live und plaudert mit ihren Followern. Dann kommt ein Brief der Mama. Und plötzlich ist alles anders. Else soll den reichen Dorsday um Geld anbetteln, weil der Vater Schulden hat. Doch Dorsay will dafür eine Gegenleistung und macht der 19 Jährigen ein unmoralisches Angebot. Die Schauspielerin Vassilissa Reznikoff hat über anderthalb Stunden eine beeindruckende Solo-Show hingelegt. Besonders gelungen sind die Passagen, in denen sie mit dem Medium spielt, spontan auf die Kommentare ihrer Follower eingeht und das smartphone mal Spiegel, mal Freundin ist. mehr...