Das Festspielhaus in Baden-Baden wird in diesem Jahr 25 Jahre alt und auch die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern feiern das Jubiläum mit einem Spitzenwerk der Operngeschichte. Richard Strauss‘ symbolistische Märchenoper „Die Frau ohne Schatten“ ist eine Herausforderung, der sich in Baden-Baden die Regisseurin Lydia Steier und der Dirigent Kirill Petrenko gestellt haben.

Träumerische Oper

Am Festspielhaus ist dem Kaiserpaar eine lange Treppe als „Stairway to Paradise“ für ihre tänzelnden Auftritten vorbehalten, denn sie sind die Stars einer Bühnenshow. Das Bild wie aus einem Tanzfilm ist Teil des fiebrigen Traums eines Mädchens nach dem Nachtgebet in einem von Nonnen geleiteten Waisenhaus.

Diese Rahmenerzählung hat die Regisseurin Lydia Steier der überbordenden Märchenfantasie von Richard Strauss‘ und Hugo von Hofmannsthals „Frau ohne Schatten“ bei den Osterfestspielen in Baden-Baden hinzugefügt. Die Vorzeichen des symbolistischen Kunstmärchens werden umgekehrt: Es geht nicht mehr darum, wie die Kaiserin als Elementarwesen zum Schatten gelangt, dem Symbol der Mutterschaft, sondern wie sich das einsame Kind seine Eltern herbeifantasiert.

Ein Mädchen des Internats (Vivien Hartert, Mitte) hat einen lebhaften Traum. Es erscheint der Kaiser (Clay Hilley, rechts), der die ursprüngliche Gestalt der Kaiserin jagt: eine weiße Gazelle (Emmanuelle Rizzo). Pressestelle Martin Sigmund

Barbie lässt grüßen: Pinke Puppenfabrik

In diesem Alptraum ist die Amme ein weiblicher Mephisto im Nonnengewand. Mit der ihr anvertrauten Kaiserin ist sie ins niedere Reich der Menschen gestiegen. Dort will sie der Färberin mit diabolischen Ritualen den Mutterwunsch austreiben, um ihn auf die ihr Schutzbefohlene zu übertragen. Nur so kann der Kaiser von der in der showhaften Geisterwelt drohenden Versteinerung bewahrt werden.

Der Show- und Klosterwelt im sich wie von Geisterhand wandelnden Bühnenbild von Paul Zoller steht die Welt des Färbers Barak und seiner Frau als pinkfarbene Puppenfabrik gegenüber. Künstliche Ersatzbabys werden zur Erfüllung nicht eintretenden biologischen Elternglücks verkauft. Das sich anbahnende Ehedrama der verweigerten Mutterschaft mündet in die Katstrophe und am Ende des zweiten Akts fällt die Welt endgültig mit den sich drehenden Bühnentürmen auseinander.

Puppenhaus wie bei Barbie: Bei den Färbern geht es farbenfroh zu. Das Bühnenbild wurde von Paul Zoller gestaltet. Pressestelle Martin Sigmund

Inszenierung mit Überdruss

Was zu Beginn stringent erzählt ist, verfranst sich zunehmend im Dickicht der von Hofmannsthal in seinem Libretto aufgestellten Mysterien, Rätsel und Prüfungen. Irgendwann stellt sich ein Überdruss ein an all den katholischen Bildern von Mutterfantasien, an den überdimensionalen Marien mit entblößten Brüsten und vorbeiziehenden Pietà-Darstellungen als Tableaux vivants.

Der Kaiser (Clay Hilley) am Ende seiner Arie im ersten Akt. Musikalische Klangmagie dank der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko. Pressestelle Martin Sigmund Bild in Detailansicht öffnen Die drei Brüder (Johannes Weisser, Peter Hoare und Nathan Berg) lauschen ihrem Bruder, Barak dem Färber (Wolfgang Koch). Katharina Schlipf ist Kostümbildnerin bei dieser Inszenierung. Pressestelle Martin Sigmund Bild in Detailansicht öffnen Die Färberin (Miina-Liisa Värelä) hat ihren Mann Barak (Wolfgang Koch) fest im Griff. Värelä ist mit ihrer weiblichen Stimmmacht und lyrischen Tönen das Ereignis des Abends. Pressestelle Martin Sigmund Bild in Detailansicht öffnen Die Amme (Michaela Schuster) führt Buch, während die Eltern ihre Kinder im Waisenhaus erlangen. Pressestelle Martin Sigmund Bild in Detailansicht öffnen Die Kaiserin (Elza van den Heever) auf der Treppe vor ihrer ursprünglichen Form: einer weißen Gazelle. Pressestelle Martin Sigmund Bild in Detailansicht öffnen

Wendungen bis zur Ratlosigkeit

Wenn die Kaiserin im Finale allein mit ihrem gewonnenen Schatten tanzt, ist das wiederum einfach toll inszeniert, der Schluss mit dem in Grabhügeln verzweifelt wühlenden Mädchen dialektisch richtig. Denn diese musikalische Jubelfeier der Mutterschaft ging nach dem millionenfachen Sterben des ersten Weltkriegs erstmals über die Bühne.

Die Inszenierung ereilt dennoch das gleiche Schicksal wie die Oper: Es sind der intelligenten Wendungen einige zuviel. Es ist ein Staunen machender Surrealismus, der einen am Ende dennoch ratlos zurücklässt.

Happy End in der Oper: Die Kaiserin erlangt ihren Schatten und der Kaiser ist wieder aus Fleisch und nicht Stein. Pressestelle Monika Rittershaus

Gewinner der Abends: Petrenko und Värelä

Die von Strauss allen Protagonisten aufgebürdeten vokalen Extreme werden weitestgehend zufriedenstellend gelöst. Clay Hilley meistert als Kaiser die Höhen, Wolfgang Koch ist ein solider Barak. Die Kaiserin der Elza van den Heever neigt ab und an zu forciert schrillen Spitzentönen, Michaela Schuster ist diabolisch gut als Amme. Miina-Liisa Värelä als Färberin ist mit weiblicher Stimmmacht und lyrischen Tönen das Ereignis des Abends.

Strauss‘ sinfonisch ausladende Partitur ist für die Berliner Philharmoniker und ihren Chefdirigenten Kirill Petrenko ein Leckerbissen. Die komplexe Dichte ist fabelhaft transparent.

Nie werden die Stimmen zugedeckt, alles ist perfekt koordiniert und wirkt als Klangmagie in dieser Zauberoper. Bei einem Totaltheater wie der „Frau ohne Schatten“ müssen nicht alle gewinnen. Kirill Petrenko und sein Orchester aber triumphieren mit diesem Abend.