Operndoppel in Kaiserslautern – Pfalztheater mixt Barock und Moderne

Der Europäische Dramatiker:innen Preis hat in diesem Jahr für Aufregung gesorgt, weil er nicht verliehen wird. Wegen Antisemitismus Vorwürfen gegen die Preisträgerin Caryl Churchill. Eigentlich soll der Preis dramatische Kunst als Verbindung zwischen den europäischen Kulturen würdigen. Aber: Das Schauspiel Stuttgart vergibt weiter den Europäischen Nachwuchsdramatiker:innen Preis. In diesem Jahr wird die aus der Ukraine geflüchtete Dramatikerin Lena Lagushonkova ausgezeichnet. Ihr Stück „Gorkis Mutter“ feierte am 18. November 2022 im Kammertheater in Stuttgart Premiere, am 20. November wird der Preis verliehen. mehr...