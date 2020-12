Natürlich hatte sich Nicola May ihr Sabbatjahr anders vorgestellt: Viel Zeit für Reisen, Freunde besuchen und Theaterbesuche in anderen Städten. Doch Corona hat ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicola May hatte sogar überlegt, ob sie ihr Sabbatjahr nicht ganz canceln oder wenigstens verschieben sollte, aber die Vorbereitungen für ihre Vertretung waren schon zu weit gediehen.

Es sei nicht so, dass sie sich ausgebrannt gefühlt habe, sagt May, aber nach 16 Jahren im Amt brauche sie einfach neuen Input, um ihren eigenen Ansprüchen an sich selbst als Theaterintendantin gerecht zu werden. Es sei wichtig, das, was man tut, mal mit etwas Abstand genauer zu beleuchten und Zeit zu haben, sich neue Anregungen zu holen – sei es bei einem Performance-Workshop oder auf langen Wanderungen.