Romanadaption mit Graustufen: „Nichts, was uns passiert“ am Theater Trier

Bei Jonas und Anna steht Aussage gegen Aussage. Sie bezichtigt ihn einer Vergewaltigung, er streitet das ab. So der Konflikt in Bettina Wilperts Roman „Nichts, was uns passiert“. Das Theater Trier hat den Stoff für die Bühne adaptiert. Dabei sollten beide Standpunkte gleichberechtigt dargestellt werden, erklärt Dramaturg Philipp Matthias Müller im Gespräch mit SWR2.

Ihm geht darum, „dass unser Publikum aus dem Abend geht und sich gar nicht für eine Seite entscheiden kann, denn das Thema ist kein Schwarz-Weiß-Thema.“

Miteinander im Gespräch bleiben

So eine Situation ließe sich, wenn überhaupt, nur auflösen, wenn beide Seiten miteinander im Gespräch blieben. Was vielen zunehmend schwer falle, so Müller:

„Wir haben das Gefühl, dass wir immer erhitzter diskutieren und Fronten immer verhärteter werden und was uns fehlt, ist eine ordentliche Diskussionskultur.“

„Nichts, was uns passiert“ am Theater Trier Das Stück „Nichts, was uns passiert“ nach dem gleichnamigen Roman von Bettina Wilpert feierte am 4. Januar 2023 Premiere am Theater Trier.

Bettina Wilpert: Nichts, was uns passiert