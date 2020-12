„How can the poor be poor? How can they stand to be that way?“, heißt es bei Ayn Rand. Bei Stemann erfährt man es nicht. Bei ihm wie bei Ayn Rand bauen Unternehmer eine Eisenbahn durch Amerika, stellen minderwertigen Stahl her, beschweren sich über die Steuern, loben den Egoismus und fühlen sich unheimlich gut dabei.

Schauspielhaus Zürich / Gina Folly

