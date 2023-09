Das Schlosstheater Neuwied startet mit „Toc Toc“ in die erste Spielzeit mit dem neuen Intendanten René Heinersdorff

Der Konflikt zwischen Intendant Uwe-Eric Laufenberg und dem geschäftsführenden Direktor Holger von Berg eskaliere immer mehr, so die Kulturjournalistin Maja Hattesen im Gespräch mit SWR2.

Jetzt haben sich der Schauspieldirektor Wolfgang Behrens und die Dramaturgin Anna Bardos mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Darin fordern sie den Rücktritt von Holger von Berg. Mit ihm steuere das Haus auf eine finanzielle und organisatorische Katastrophe zu. So würden bereits zugesicherte Verträge plötzlich aufgekündigt, obwohl die Vorbereitungen für Produktionen schon seit Monaten laufen würden. Stellen würden nicht nachbesetzt, was vor allem im technischen Bereich fatale Auswirkungen habe. Verbleibende Mitarbeiter würden am Limit arbeiten und das habe auch eine negative Außenwirkung.

Das Haus sei auf die Kartenverkäufe angewiesen und mittlerweile hätten viele in Wiesbaden den Eindruck, dass „ die im Theater einfach spinnen“.

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst spricht von „ einseitiger öffentlicher Schuldzuweisung“, die nicht zur Konfliktlösung beitrage. Intendant und geschäftsführender Direktor sollten ihre Konflikte selbstständig lösen. Unterstützt werden soll das mit einer externen Unternehmensberatung, die das Staatstheater wieder auf Kurs bringen soll.