Nacht der Poet:innen (2/2)

Mit: Josef Hader und Otto Lechner

Moderation: Gery Seidl

(Aufzeichnung vom 5. Mai 2023 aus dem Posthof Linz in Österreich)



Zum Auftakt des "Salzburger Stier 2023", dem bedeutendsten internationalen Radio-Kabarettpreis für den deutschsprachigen Raum, gibt es traditionell einen Eröffnungsabend, dieses Mal mit Josef Hader und Otto Lechner: Ein "Bunter Abend". Josef Hader zählt unstrittig zu den bedeutendsten Satirikern des deutschsprachigen Raums. Seit mehr als 40 Jahren tritt er ohne Pause auf, ist hinter und vor der Bühne aktiv und stets damit beschäftigt, sich selbst in Unruhe zu versetzen. Die Eröffnungsgala fand am 5. Mai 2023 im Posthof Linz in Österreich statt und wurde von Gery Seidl moderiert.

(Teil 2, Freitag, 9. Juni 2023, 22.05 Uhr)