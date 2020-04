Dieter Hallervorden möchte seine Schauspieler „aus der Isolation holen“. Sie würden sich gerade fragen: ,Wie zahle ich meine Miete im nächsten Monat‘, und teilweise in Depressionen verfallen. Deshalb hat der Schauspieler und Intendant des Berliner Schlosspark Theaters einen offenen Brief an Monika Grütters geschrieben. Theater könnten wieder öffnen und spielen, wenn man ausreichend Sitzplätze freilasse. „Wenn jemand über eine gewisse Zeit nicht essen und trinken kann, lässt man ihn nicht einfach verhungern“, so Hallervorden in SWR2. „Sondern dann wird er eben intravenös ernährt. Und so könnte man auch das Theater am Leben erhalten.“

Dass man sich in der Coronakrise anpassen müsse, stehe außer Frage. „Aber man muss sich nicht im vorauseilenden Gehorsam unterwerfen“, moniert der Schauspieler. Im Theater mit einer Bestuhlung, wie er sie vorschlage, müsse man sich weniger an Leuten vorbeidrängen als im Supermarkt.“ Natürlich habe er bei diesem Vorschlag nicht an wirtschaftlichen Erfolg gedacht, so Hallervorden. Seine Vorschläge würden die Auslastung seines Theaters auf höchstens 22 Prozent begrenzen. Er wolle moralisch das Selbstbewusstsein seiner Mitarbeiter stärken. Wenn es nach ihm ginge, würde im Theater regelmäßig desinfiziert, müssten sich die Schauspieler selbst schminken und auf der Bühne Abstand halten. Es könne auch keine Pausenbewirtung geben.

Weder von Frau Grütters noch von dem ebenfalls angeschriebenen Berliner Kultursenator Klaus Lederer habe er bislang eine Reaktion erhalten, so Hallervorden. Stattdessen habe ihm die Berliner Gesundheitssenatorin geschrieben, dass das Theater, wie gesetzlich bestimmt, bis zum 31. Juli geschlossen bleiben müsse. Dieter Hallervorden kann das nicht verstehen: „Schauspieler sind Menschen, die ihre Kindheit in die Tasche gesteckt haben, um ein Leben lang weiterzuspielen. Und diese Möglichkeit muss man ihnen geben.“

Eine eigentlich für den April geplante Inszenierung habe sein Theater gerade „ins Tiefkühlfach geschoben“. Sie solle jetzt im September auf die Bühne kommen. Dieter Hallervorden: „Wir behalten den Kopf weiter oben. Wir lassen uns unseren Optimismus nicht nehmen, backen weiter unsere Kuchen und hoffen, dass wir sie bald anschneiden dürfen und die Leute dann zugreifen.“ mehr...