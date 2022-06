„Modern Music Theater“ aus Kiew inszeniert „Fidelio“ am Theater Heidelberg

Ein ungewöhnliches Gastspiel in ungewöhnlichen Zeiten: Das Modern Music Theater Kiew ist unterwegs in Deutschland und zeigt seine Inszenierung der Beethoven Oper „Fidelio“ in Heidelberg, weil des Kriegs wegen in der Ukraine keine Aufführungen mehr möglich sind.

