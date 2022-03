Was hat Kriemhild bei der Ankunft ihres künftigen Mannes Siegfried wirklich gefühlt? Und was empfindet Brunhild als ihr klar wird, dass sie nur mit List und Betrug von Gunther erobert wurde? In dem Rap-Theaterstück von Jaques Tabaques und Jaxxon Mehrzweck am Nationaltheater Mannheim werden Helden demontiert und neue Sichtweisen auf das alte Epos ausprobiert. „Das Ganze ist auch eine Art Paartherapie“, sagt Regisseur Florian Hertweck. Texttreue ist hier fehl am Platz, in „Sick of Sickfried!“ wird gerappt und geschmachtet, großartig komponiert und arrangiert von Jakob Hoff. mehr...