Die Debatte über Körper und Geschlecht läuft in der jungen Kunst- und Kulturszene auf Hochtouren. Der 24-jährige Regisseur Julian Mahid Carly greift diese auf intelligente und spritzige Weise in seinem Theaterstück „Mermaid Cut“ auf. Das Nachwuchstalent schließt mit dieser Arbeit, angelehnt an H. C. Andersens „Die kleine Meerjungfrau“, sein Studium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg ab. Zu sehen ist das Stück am Schauspiel Stuttgart Nord.

Sendung am Di. , 6.7.2021 18:40 Uhr, SWR2 Kultur aktuell, SWR2