Der dänische Komponist Carl Nielsen ist bei uns vor allem als Sinfoniker bekannt. Der Opernkomponist Nielsen hingegen fristet an deutschen Opernhäusern ein Mauerblümchen-Dasein. Das könnte sich jetzt ändern. Denn die Oper Frankfurt hat jetzt seine als Nationaloper geltende „Maskerade“ in einer neuen deutschen Fassung und unter der Regie von Shooting-Star Tobias Kratzer auf die Bühne gebracht.

Ein bisschen Spaß muss sein

Von frivolen Maskenbällen hält der sittenstrenge Jeronimus gar nichts — ihm liegen nächtliche Ruhe, Ordnung und Gehorsam am Herzen. Für seinen Sohn Leander hat er auch schon eine Braut ausgesucht, die Tochter Leonards. Seine Frau Magdelone, Leander und der Hausdiener Henrik sind da von anderem Kaliber und stürzen sich gern ins nächtliche Vergnügen. Leander verguckt sich prompt auf dem Maskenball in Leonora.

Dem Hausarrest Jeronimus entziehen sie sich mit launigen Tricks und so landen alle am Ende bei der Maskerade. Und als alle Masken fallen, hat sich Leander auch in das richtige Mädchen verliebt, denn Leonora ist natürlich Leonards Tochter. Jeronimus bekommt auch seine Lektion: So moralisch standhaft ist er eigentlich gar nicht. Ende gut, alles gut und viel Lärm um nichts.

Alfred Reiter (Jeronimus; in Schwarz in der Bildmitte stehend) und Ensemble Pressestelle Oper Frankfurt

Kongenialer Sprachwitz des Originals bleibt erhalten

An der Oper Frankfurt inszeniert Tobias Kratzer Nielsens Generationenkonflikt der „Maskerade“ als aktionsgeladenes Boulevardtheater: Rein, raus, Tür auf, Tür zu. Dem Bühnenbild von Rainer Sellmaier genügt ein zentrales Podium als Spielfläche, an den Seiten und im Hintergrund von Wänden mit Türen begrenzt und einige Requisiten. Ein zentrales Element ist die ins Spiel integrierte Übertitelungsanlage. Denn ein komödiantisches Zentrum von Nielsens Oper ist die ans Absurde reichende Reimorgie des Librettos von Vilhelm Andersen. In Frankfurt ist das dänische Original mit kongenialem Sprachwitz durch Martin G. Berger eingedeutscht.

v.l.n.r. Barbara Zechmeister (Pernille) und Liviu Holender (Henrik) Pressestelle Oper Frankfurt

Kein Tiefsinn mit Gewalt

Kratzers Choreografie des alltäglich Absurden ist perfekt auf den musikalischen Ablauf abgestimmt. Die Tänze des dritten Akts passgenau in die Aktion eingefügt und keine bloßen Einlagen. Hier wird auf konzeptionelle Neudeutung verzichtet. Es dominiert die ungeheure Darstellungs- und Musizierlust eines Spiels im Spiel. Mehr braucht es auch nicht, schon gar keinen Tiefsinn mit Gewalt.

Die große Maskerade am Ende ist ein quietschbuntes Fest mit den Kostümen Sellmaiers, bei dem auch schon mal die Geschlechtsidentitäten getauscht werden. Denunziert wird da niemand. Selbst der Moralapostel Jeronimus, stimmlich und darstellerisch grandios von Alfred Reiter verkörpert, bewahrt seine Würde.

Sogar Prinzessin Benedikte von Dänemark kam zur Premiere:

Musikalisches Feuerwerk

Eine komische Oper wie „Maskerade“ lebt von einem homogenen Ensemble. Und die Frankfurter Besetzung ist rundweg fantastisch, mit Michael Porter als Leander, Liviu Holender als Hendrik, der Diener Arv von Samuel Levine, Monika Buczkowska und Barbara Zechmeister als Freundinnen Leonora und Pernille oder das alternde Paar Magdelone und Leonard mit Susan Bullock und Michael McCown, um nur einige zu nennen.

Susan Bullock (Magdelone) und Tänzer*innen Pressestelle Oper Frankfurt

Was Dirigent Titus Engel aus dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester herauszaubert, hat für diese Oper absoluten Referenzwert. Ein musikalisches Feuerwerk zwischen Oper, Filmmusik und Musical in einer Partitur von 1906. Der nostalgische Lyrismus klingt hier ebenso, wie die Modernität der knackigen Akzente mit Biss in der Partitur, als sei das ein Stück von Strawinsky „avant la lettre“. Ein großer, zu Recht bejubelter Abend an der Oper Frankfurt für ein Werk mit Seltenheitswert. Einfach ganz tolles Musiktheater.

