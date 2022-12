Maria Schraders #MeToo-Film „She said“ über den Harvey Weinstein-Skandal

Als am 5. Oktober 2017 in der New York Times ein Artikel über Harvey Weinstein und jahrzehntelangen Macht-Missbrauch in der Kinowelt erschien, ging ein riesiger Ruck nicht nur durch Hollywood. Unter dem Hashtag "metoo" haben immer mehr Menschen, vor allem Frauen, öffentlich über sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz gesprochen. Viel hat sich seitdem verändert, Harvey Weinstein wurde mehrfach verurteilt. Um die Geschichte dahinter geht es in einem neuen Film von Regisseurin Maria Schrader. "She said" ist jetzt in den Kinos zu sehen. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat Filmkritikerin Anna Wollner gefragt, ob der Kinobesuch lohnt.