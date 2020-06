Haben Sie sich schonmal gefragt, was für Geschichten in Ihrem Viertel schlummern? Wie es dort mal aussah? Wer die Menschen sind, mit denen Sie wohnen? Und was sie sich eigentlich für ein Leben dort wünschen? Das Volkstheater des Theaters Rampe in Stuttgart hat genau das getan. Am 11. Juni 2020 hatte ihre Telefonperformance TAG Y Premiere. mehr...