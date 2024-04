Märchenhaftes Spiel mit Rollenklischees: Die Kinderoper „Hamed und Sherifa” in Kaiserslautern

Ein Untier, das ist laut Duden ein hässliches, böses, wildes und gefährliches Tier – dem man meist in Sagen begegnet. Oder aber auf den Bühnen in und um Kaiserslautern. Die Untiere sind das bekannteste Kabarettensemble der Stadt. Vor fünfzehn Jahren haben Marina Tamassy und ihr Mann Wolfgang Marschall es gegründet. In Ihren Shows nehmen sie Kommunal-, Bundes- und Weltpolitik gleichermaßen aufs Korn. Mit geschliffenen Texten und Musik. Sandra Biegger hat Marina Tamassy und Wolfgang Marschall zu Hause in Kaiserslautern besucht und zwei Künstler erlebt, die privat so gar nicht wild, böse und gefährlich sind.