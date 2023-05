„Lord of the Lost“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest

Eurovision Song Contest in Liverpool – die Dark-Rock-Band „Lord of the Lost” will für Deutschland die Punkte holen – mit Gitarrensound aus Speyer +++ Solidarität mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kalesnikava – Kunstaktionen gegen das Vergessen – im Stuttgarter Schlossgarten +++ Schauspielerin Katharina Uhland – sie spielt, singt und dreht, und zwar Theater, Chansons und Dokumentarfilme – die Mainzerin im Porträt +++ „Komm! Ins Virtuelle, Freund!” – „Hölderlins Echo“, ein musikalisches Roadmovie zwischen Dokumentarfilm und Animation – jetzt im Hölderlinturm in Tübingen +++ Tango statt Sauna – wie die südwestdeutsche Band „Bändi“ den Finnischen Tango erobert – ein Treffen in Mainz +++ Kulturtipps – Malerstar Daniel Richter in der Kunsthalle Tübingen, die Punkrock-Band Pussy Riot beim Queer Festival Heidelberg und Kunst und Natur in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern