Leicht, aber nie banal: Huub Dutch Duo erhält den baden-württembergischen Kleinkunstpreis

„Kein Weltuntergang“ der britischen Autorin Chris Bush feierte am Wochenende an der Berliner Schaubühne seine Uraufführung und ihre Landsmännin Katie Mitchell hat es in jeder Hinsicht umweltfreundlich inszeniert: sogar das Bühnenbild war recycelt, die Kostüme wurden aus anderen Produktionen übernommen, Strom und Licht von zwei Fahrraderinnen live auf der Bühne produziert. Aber auch inhaltlich erhellt der Abend Verhaltensweisen zum und Perspektiven auf den Klimawandel, so unsere Kritikerin Ina Beyer.

Collagenartig werden Figuren und Fakten angeordnet, Situationen stets wiederholt, allerdings immer mit anderem Ausgang. Was so im Dramentext an Struktur vorgegeben ist, übersetzt die Regisseurin vor allem in Bewegung: durch die drei besagten – recycelten – Portale in der hinteren Bühnenwand treten immer wieder die drei Schauspielerinnen auf und ab.

Knapp neunzig Minuten währt diese andauernde Türeklappern, Argumenterausche und Perspektivetauschen. Jule Böwe, Alina Vimbai Strähler und Veronika Bachfischer treten punktgenau auf und ab, feuern Satz für Satz treffsicher ins Parkett, liefern überzeugend ab. Ihre Regisseurin aus England sahen sie meist nur per Zoom. Das aber nicht aus Klimaschutzgründen, um Flüge zu sparen – Katie Mitchell hat, so wurde am Ende verkündet Corona. Gute Besserung – schließt unsere Rezensentin. mehr...