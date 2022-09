Künstliche Intelligenz sei in unserem Leben sehr immanent, meint die Theaterregisseurin Mona Sabaschus. Am Stadttheater Pforzheim inszeniert sie die Deutschsprachige Erstaufführung des Stücks ,,HumanAp". In der Probenzeit habe sie gemerkt, dass das Thema konkret mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat: ,,Handys, Sprachgeräte, automatisierte Maschinen - KI ist etwas sehr reales“, so die Regisseurin. Wenn ein selbstfahrendes Auto jemanden überfährt und tötet, wer trägt dann die Verantwortung für diesen Unfall? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Stück, das aber nicht feindlich gegen KI vorgehe, so Sabaschus, sondern die Verantwortung und den menschlichen Umgang mit KI untersuchen möchte. mehr...