Finanznot beim Vorarlberger Landestheater in Bregenz: Intendantin stellt Ganzjahresbetrieb in Frage

„Er wird sicherlich nicht in einer Versenkung der Kunstgeschichte verschwinden“, sagt Anna Soucek, Kunstredakteurin beim ORF. Hermann Nitsch, der österreichische Maler und Bildhauer starb am Montag im Alter von 83 Jahren. Geboren 1938 in Wien, war er ein Mitgründer des Wiener Aktionismus, der sich ab den 1960er-Jahren „radikal gegen gesellschaftlichen Strukturen und Normen gewandt hat“, erklärt Soucek. In Erinnerung werde sicher sein synästhetisches Gesamtkunstwerk, das „Orgien-Mysterien-Theater“ bleiben, das mit Blut, Kadavern und Eingeweiden zu seinem Markenzeichen wurde. mehr...