Tanz-Choreografie des Mainzer Staatstheaters für FAUST-Preis nominiert

Nominiert: die Choreografie „Sphynx" der Schweizer Choreografin Rafaële Giovanola am Mainzer Staatstheater. Pressestelle Andreas Etter

Der Deutsche Bühnenverein hat am 15. September die Nominierungen für den Deutschen Theaterpreis DER FAUST bekanntgegeben. In der Kategorie „Inszenierung Tanz“ wurde dabei die Choreografin Rafaële Giovanola für die Produktion „Sphynx“ am Staatstheater Mainz nominiert. Die Preisvergabe findet am 26. November 2022 im Düsseldorfer Schauspielhaus statt.

Nominiert: Wounds Are Forever

Gleich mehrfach wurde das Stück „Wounds Are Forever“ von Sivan Ben Yishai nominiert. Die Koproduktion des Nationaltheater Mannheim mit dem Theater Rampe Stuttgart konkurriert in den Kategorien „Kostüm" und „Inszenierung Schauspiel" um den begehrten Faust.

Nominiert: Die Verurteilung des Lukullus

Die Staatsoper Stuttgart kann sich in der Kategorie „Inszenierung Musiktheater" Hoffnung machen. Nominiert wurde das Regieduo Julia Lwowski und Franziska Kronfoth vom Kollektiv „Hauen und Stechen" für ihre Uraufführung „Die Verurteilung des Lukullus“.

Preise in zwölf Kategorien

Die Preise für „herausragende künstlerische Leistungen" werden in diesem Jahr in insgesamt zwölf Kategorien vergeben. Neu sind die Kategorien „Darsteller:in Theater für junges Publikum“ sowie „Ton und Medien“. Außerdem wird die Kategorie „Bühne/Kostüm“ in die Einzelkategorien „Raum“ und „Kostüm“ unterteilt.

Ebenfalls neu ist die Kategorie „Genrespringer“, mit der „tradierte Muster sprengende Ästhetiken" abgebildet werden sollen. Nominiertes Projekt ist hierfür „Das Schaudepot“, eine neue Institution zwischen Archiv und Veranstaltungsort in Kooperation mit dem Stuttgarter Theater Rampe.

Über die Nominierungen entschied eine Jury aus Kultur- und Theaterexpert*innen.

„Sphynx“ am Staatstheater Mainz