Marlene Schäfer wird Schauspieldirektorin am Theater Ulm

Marlene Schäfer, künftige Schauspieldirektorin am Theater Ulm Pressestelle Theater Ulm

Die Regisseurin Marlene Schäfer wird ab Sommer 2023 zum Leitungsteam des Theaters Ulm gehören. Die Mitdreißigerin folgt als Schauspieldirektorin auf Jasper Brandis, der zum Ende der laufenden Spielzeit das Theater Ulm auf eigenen Wunsch verlassen wird, teilte das Theater Ulm am 24. November mit. Schäfer ist freischaffende Regisseurin und lebt in Köln.

Kuratorin der „Woche Junger SchauspielerInnen“

Sie studierte Literatur- und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2013 bis 2020 war sie im Auftrag der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Kuratorin der „Woche Junger SchauspielerInnen“ tätig.

Darüber hinaus inszenierte sie in Ingolstadt, Münster und am Schauspiel Frankfurt, wo sie erstmals auch eigene Romanbearbeitungen auf die Bühne brachte. Zuletzt arbeitete die Regisseurin am Staatstheater Wiesbaden, am Hans Otto Theater Potsdam und am Theater Aachen.