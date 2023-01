Bundesregierung fördert freie Künste mit weiteren vier Millionen

Beispiel freie Musikzene: Die Neuen Vocalsolisten Stuttgart erhielten 2022 in der zweiten Förderrunde des Musikfonds 25.000 Euro für ihr Projekt „Balkan Affairs“. Pressestelle (c) Sebastian Berger

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) stellt weitere vier Millionen Euro für den Musikfonds und den Fonds Darstellende Künste zur Verfügung. Mit den Bundesmitteln solle der Übergang in die Zeit nach der Corona-Pandemie gefördert werden, erklärte Roth am 9. Januar in Berlin. Im Zuge der Corona-Pandemie waren deutlich weniger Menschen zu Livekonzerten gekommen. Dieser Publikumsschwund halte weiter an, so die Kulturstaatsministerin.

„Mit den freien Künsten verbindet sich eine starke gesellschaftliche Kraft, die uns als Publikum zusammenbringt während auf der Bühne der Zustand unseres demokratischen Zusammenlebens verhandelt wird. Bei der bundesweiten Förderung freischaffender Künstlerinnen und Künstler haben sich der Musikfonds und der Fonds Darstellende Künste als herausragende Instrumente bewährt.“

Zusatzförderung für freie Tanz-, Theater- und Musikszene

Insgesamt stünden nun fünf Millionen Euro für den Fonds Darstellende Künste und drei Millionen Euro für den Musikfonds bereit. Die beiden Fonds gehören zu den insgesamt sechs Bundeskulturförderfonds. Mit dem Fonds Darstellende Künste wird den Angaben zufolge die freie Tanz- und Theaterszene in Deutschland gefördert. Der Musikfonds unterstützt Projekte der professionellen freien Musikszene.