Stuttgarter Gauthier Dance als „Glanzlicht der Saison“ ausgezeichnet

Ausgeichnet: der kanadische Tänzer und Choreograph Eric Gauthier (45) mit seiner Stuttgarter Kompanie

Kritiker*innen haben für das Jahrbuch „tanz“ mit einer Umfrage die „Glanzlichter der Saison 2021/2022" gekürt. Dabei setzten sich vier Kollektive an die Spitze: das Ensemble „Gauthier Dance“ am Theaterhaus Stuttgart ist eines davon und die einzige deutsche Kompanie unter den vier „Glanzlichtern". Den Kritiker beeindruckte an dem 16-köpfigen Ensemble besonders seine Entwicklung vom „Unterhaltungssektor" zu „sonst eigentlich eher Avantgarde-Kompanien zugänglichen“ Bereichen.

„Durch und durch überzeugt von seiner Mission, hat sich Gründer Eric Gauthier mit der Zeit zu einem begnadeten Kommunikationskünstler entwickelt, der sich seine unglaubliche Popularität schon deshalb leisten kann, weil er alles andere ist als ein Populist. Schließlich versimpelt er die Sache des Tanzes nicht; er macht sie einsichtig.“

Glanzlichter auch in Wien, Zürich und Den Haag

Neben der Gauthier-Truppe wurden das Ballett Zürich und das Wiener Staatsballett für ihre herausragenden Gesamtleistungen gewürdigt. Das Nederlands Dans Theater in Den Haag wurde in dem am 19. August erscheinenden Jahrbuch für seine außergewöhnlich attraktiven Streams ausgezeichnet.