FAUST-Preise für Choreografie des Mainzer Staatstheaters und Projekt des Stuttgarter Theater Rampe

Was macht den Menschen eigentlich aus? Diese Frage stellt die Schweizer Choreografin Rafaële Giovanola in ihrer neuen Choreografie „Sphynx“ am Mainzer Staatstheater. Sie bezieht sich dabei auf das Rätsel der Sphynx aus der Ödipus Sage der griechischen Mythologie. Dabei belagerte die Sphynx die Stadt Theben. Und wer an ihr vorbei wollte, musste ihr Rätsel lösen. „Was ist der Name dieses Wesens, es erscheint am Morgen auf vier, am Mittag auf zwei und am Abend auf drei Beinen.“ Das Ensemble spürt dieser Frage tänzerisch und experimentierfreudig nach. mehr...