Bühnenverein ehrt Regisseur Achim Freyer mit „Faust“-Theaterpreis für Lebenswerk

Der renommierte Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist am 6. Februar 2022 im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben. Neuenfels wurde in Krefeld geboren und hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen. Er inszenierte dort seit Mitte der 1960er Jahre. Unter anderem arbeitete er am Theater Heidelberg, dem Stuttgarter Staatstheater und dem Schauspiel Frankfurt. Von 1986 bis 1990 leitete Neuenfels als Intendant das Theater der Freien Volksbühne in Berlin. mehr...