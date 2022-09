Kosminski inszeniert Ibsens „Volksfeind“ in Stuttgart – Eindimensionale Allgemeinheit

per Mail teilen

Das Staatsschauspiel Stuttgart eröffnet die neue Spielzeit mit dem Theaterklassiker „Der Volksfeind“ von Henrik Ibsen – dem Standardwerk schlechthin, wenn es um das Thema Demokratiegefährdung geht, die sich aus der Verwicklung von wirtschaftlichen Interessen mit politischem Handeln ergibt.

Vergiftetes Heilwasser und eine saturierte Öko-Elite

Ganz schön verschlafen fängt es an, auf dieser indisch angehauchten Sitzkissen-Landschaft. Hier döst das Ehepaar Katrine und Tomas, die nach langer Abwesenheit wieder in ihren Heimatort, ins Kurbad, zurückgezogen sind. Tomas ist Wissenschaftler, Katerine will eine alternative Schule gründen und dann ist da noch Hovstad, der Chefredakteur der örtlichen Regionalzeitung: mit ihm führt das Paar eine offene Dreier-Beziehung.

Schnell wird deutlich: Wir haben es mit einer saturierten, bürgerlichen Öko-Elite zu tun. Es wird gekifft, geknutscht und gesoffen, man trägt Leinenhosen und Wollpullis und ist sich der eigenen Überzeugungen sicher.

Eine gut situierte bürgerliche Gemeinschaft: Das Ehepaar Katrine (Katharina Hauter) und Tomas Stockmann (Matthias Leja) und Zeitungsmacher Hovstad (Klaus Rodewald). Pressestelle Schauspiel Stuttgart, Foto: Toni Suter

Vergiftetes Heilwasser im Kurbad

Doch Tomas hat herausgefunden, dass das Kurbad auf giftigem Grund steht, das Heilwasser ist verseucht. Ein Artikel in Hovstads Zeitung soll dazu erscheinen. Der Zeitungsmacher wittert die Gelegenheit, in der von Dummheit geprägten Regionalpolitik – so sieht er das – mal ordentlich aufzuräumen.

Dem aufklärerischen Unterfangen kommen jedoch die realpolitischen Interessen von Tomas Bruder in die Quere, dem Bürgermeister der Stadt. Würde der Umweltskandal öffentlich, wären die Folgen katastrophal. Die Wahrheit wird deshalb von der Politik zur Lüge erklärt, zu einer Fehldarstellung. Als der Bürgermeister Druck auf die Zeitung ausübt, schlägt auch die sich urplötzlich auf die Seite der Politik.

Nachdem Druck auf die Zeitung ausgeübt wird, wendet sich das Blatt und die öffentliche Meinung schlägt sich auf die Seite der Politik. Tomas versucht dies im Gespräch mit dem Verleger Aslaksen (Marco Massafra) und Hovstad zu verhindern. Pressestelle Schauspiel Stuttgart, Foto: Toni Suter

Vorhersehbare Handlung und eindimensionale Figuren

Tomas steht also als Aufwiegler und Volksfeind da, wird zum Risiko für die Gemeinschaft erklärt und muss um sein Leben fürchten. So einfach sich der Plot hier erzählen lässt, so eindimensional zurrt auch Regisseur Burkhard Kosminski den durchaus komplexeren Ibsen auf 90 Spielminuten und sechs Akteure zusammen.

Die Handlung wird so vorhersehbar, weil auch sonst alles nur auf das Allgemeine verweist. Große, mit Zeitungsartikeln bedruckte Banner, die im zweiten Teil den Raum der Bühne begrenzen, zeigen die Übermacht der Medien. Die Figuren sind exemplarisch angelegt und stehen wie Statthalter ihrer gesellschaftlichen Gruppe auf der Bühne herum.

Tomas ist zuletzt im Kurort als Aufwiegler und Volksfeind verschrien und muss um sein Leben fürchten. Pressestelle Schauspiel Stuttgart, Foto: Toni Suter

Dadurch entsteht eine Eindimensionalität, die eher an die bösewichtigen Intrigen einer Vorabendserie erinnert. Beinahe fahrlässig erscheint bei der Inszenierung, dass sie in ihrer unkonkreten Allgemeinheit am Ende nicht mehr zeigt, als die banale, aber immerhin nicht ungefährliche Narration zu bedienen, dass Politik korrupt ist, dass die Medien dieser Politik hörig sind und dass diejenigen, die dagegen aufbegehren, mundtot gemacht werden.